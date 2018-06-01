Советский летчик, сбитый в Афганистане в 80-е годы, оказался жив

Почти 40 лет советского военного считали пропавшим без вести, рассказал глава Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин.

Имя нашедшегося летчика не называют из соображений конфиденциальности. Но Востротин уточнил, что мужчине помогут финансово, административно и дипломатически.

Об этом в пятницу пишет РИА Новости.

Агенство обратило внимание, что с 1979 по 1989 год в Афганистане сбили по меньшей мере 125 советских боевых самолетов.