Луценко: 30 человек, которых, по данным СБУ, хотели убить, получат охрану

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Киев предоставит охрану 30 гражданам, которых, по данным СБУ, хотели убить вместе с журналистом Аркадием Бабченко.

Луценко отметил, что список этих людей сейчас у СБУ. Все они получат «надлежащую охрану».

Напомним, в начале неделе СБУ провела спецоперацию. В ее рамках была инсценирована смерть Бабченко, чтобы предотвратить реальное покушение. В Киеве уже задержали подозреваемого в организации покушения. Его арестовали на два месяца.