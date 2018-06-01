Ракетные войска ДНР уничтожили позицию ВСУ

Проект WarDoc опубликовал видео, как ракетные войска ДНР наносят удар по позициям ВСУ в районе авдеевской промзоны.

Ополченцам удалось уничтожить из Реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Чебурашка» огневую позицию силовиков. Именно с нее велся гранатометный обстрел, в результате которого был смертельно ранен командир подразделения «Пятнашки» Олег Мамиев (позывной «Мамай»).

На кадрах виден запуск минимум 30 ракет. В оперативном командовании ДНР эту информацию пока не подтвердили.