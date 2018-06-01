Путин поздравил «Смешариков» с 15-летием

Персонажи проекта за это время успели покорить сердца миллионов зрителей и стать одними из любимых представителей современной анимации, указал президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме.

Лидер также обратил внимание на профессионализм создателей «Смешариков». Многогранная деятельность творческого коллектива проекта заслуживает уважения и поддержки. Путин пожелал им дальнейших успехов.

«Смешарики» появились в 2003 году. С тех пор создано более 70 часов анимации и три полнометражных мультфильма. Проект переведен по крайней мере на 30 языков.