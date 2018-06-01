Зима не уходит: россияне порадовались снегу в первый день лета

«Вышла прогуляться с собакой, а на листьях деревьев маленькие сугробики лежат», поделилась жительница Набережных Челнов.

В первый день лета в городах республики Татарстан выпал снег. Россияне отметили, что утром температура воздуха была около нуля градусов, но уже к обеду немного потеплело. Июньский снег выпал в Башкортостане, Свердловской и Ульяновской областях.

Первый летний снег в Казани, обожаю. pic.twitter.com/VPfGYwVtio — Я тут иногда пишу (@n_volovikov) June 1, 2018

1 июня 2018. 11 часов 11 минут. #Екатеринбург пошел первый летний снег. — Царь Антон (@MrKaramaev) June 1, 2018

В Перми 1-ого июня снег, у вас как? — ли’98 (@pray4lovelee) May 31, 2018

Да. Западный Урал всегда был странным, на погоду ещё в 18 веке бурчали) я и свежую траву 31 декабря однажды видал) иногда Урал бахает холодную зиму и жаркое лето, и вот это реально сюрприз. — Урбек (@urbeckxenocide) 1 июня 2018 г.

Татарстанский гидрометцентр предупреждал, что в первые дни лета республику накроет тыловая часть глубокого северо-восточного циклона, поэтому сильно похолодает. По информации синоптиков, в пятницу, 1 июня, в Татарстане местами пройдет дождь с мокрым снегом. В субботу, 2 июня, осадки маловероятны, но ночью температура воздуха понизится до минус двух градусов.

Пользователи социальной сети Twitter порекомендовали одеваться теплее и отметили, что у природы, как и россиян, отличное чувство юмора. Однако жители республик переживают, что из-за заморозков погибнуть посевы, ведь холодная погода сохранится еще несколько дней.

Сегодня точно первый день лета? Просто у нас идёт снег,так не должно быть — Персик Хосока ???? (@ochen_sad__) June 1, 2018

Теперь в России не только зимы суровые но и лето — Ŝpøøkÿ ~ Čliqűĕ в шøkē (@CliqueSpooky) 1 июня 2018 г.

Коротко о погоде на данный момент И да, уже 1 июня, а у меня выпал снег???????? pic.twitter.com/v6jSt8pPCp — ????°мамка джин°???? (@Jflowerhope) May 31, 2018

люблю снег в начале лета — shэдоw†1703 (@ne_otmira_sego) May 31, 2018

Мелкий сырой снег. С первым июня, дамы и господа, с первым июня! — Урбек (@urbeckxenocide) June 1, 2018

Доброе утро друзья! Как бы это странно не звучало, но в первый день лета рекомендую вам перед выходом на улицу одеться потеплее. Сейчас в Ульяновске всего +6° и немного шёл снег. Наша природа как и русский человек с отличным чувством юмора. ☁️ ❄️ — Роман Заятдинов (@rfz73) June 1, 2018