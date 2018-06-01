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Ополченцы ДНР обезвредили группу украинских военных под Мариуполем

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11:44   1 Июня 2018
Медиа
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Зима не уходит: россияне порадовались снегу в первый день лета

Зима не уходит: россияне порадовались снегу в первый день лета

«Вышла прогуляться с собакой, а на листьях деревьев маленькие сугробики лежат», поделилась жительница Набережных Челнов.

В первый день лета в городах республики Татарстан выпал снег. Россияне отметили, что утром температура воздуха была около нуля градусов, но уже к обеду немного потеплело. Июньский снег выпал в Башкортостане, Свердловской и Ульяновской областях.

 

 

 

 

Татарстанский гидрометцентр предупреждал, что в первые дни лета республику накроет тыловая часть глубокого северо-восточного циклона, поэтому сильно похолодает. По информации синоптиков, в пятницу, 1 июня, в Татарстане местами пройдет дождь с мокрым снегом. В субботу, 2 июня, осадки маловероятны, но ночью температура воздуха понизится до минус двух градусов.

Пользователи социальной сети Twitter порекомендовали одеваться теплее и отметили, что у природы, как и россиян, отличное чувство юмора. Однако жители республик переживают, что из-за заморозков погибнуть посевы, ведь холодная погода сохранится еще несколько дней.

 

 

 

 

 

 

 

 

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Автор: Тоня Краснова
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