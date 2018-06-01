Павла Дурова обвинили в плагиате

Компания-разработчик, работающая в сфере финансовых технологий, обвинила основателя мессенджера Telegram Павла Дурова в плагиате.

Об этом истец сообщил РИА Новости. Компания подала иск в Замоскворецкий суд. Команда Telegram якобы присвоила себе разработку программы, которую им продемонстрировали на приватной демонстрации в феврале, указывается в иске.

В мае Telegram анонсировал разработку криптопаспорта, якобы копирующего функционал, интерфейс и принцип работы уникального продукта этой компании.

Иск подан лично к Павлу Дурову. Истец объяснил это тем, что решения принимает именно основатель компании.

На разработку программы компания истца потратила порядка 800 тысяч евро. Он не требует компенсации, но просит признать за ним авторские права на программу.