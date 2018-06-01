Путин: Важную роль в модернизации экономики играют регионы и бизнес

Президент России Владимир Путин во время приветствия участников VI Межрегионального экономического форума отметил важное значение регионов, бизнеса и системы образования в модернизации экономики страны.

За время своего существования форум стал эффективной площадкой для диалога властей и бизнес-сообщества. Стороны могут здесь обсудить широкий спектр вопросов, обменяться опытом.

На повестке дня нынешнего форума оказались вопросы, связанные с модернизацией и технологическим обновлением отечественной экономики. Участники мероприятий обсудят укреплением ее конкурентоспособности и экспортного потенциала. По словам президента, в решении этих задач «огромная роль принадлежит регионам, бизнесу, системе образования».