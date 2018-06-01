Путин разрешил приватизацию подконтрольным офшорам юрлицам

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который разрешает подконтрольным офшорным компаниям и юридическим лицам приватизировать предприятия.

Об этом проинформировали на официальном сайте Кремля. Новый закон также уточняет регулирование вопросов, которые связаны с определением круга субъектов, подпадающих под понятие «иностранный инвестор».

Иностранные организации, находящиеся под контролем россиян или российских юрлиц, и иностранные граждане, имеющие также гражданство РФ, исключаются из числа лиц, которых можно отнести к этому термину.

Также подписанный документ уточняет понятия «иностранная инвестиция» и «контролируемое лицо».