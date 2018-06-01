ГПУ: Следствие по делу Бабченко продлится минимум шесть месяцев

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что расследование покушения на Аркадия Бабченко продлится минимум полгода.

Напомним, во вторник в СМИ появилась информация, что российского журналиста Аркадия Бабченко якобы застрелили, когда он возвращался из магазина. Украинский премьер Владимир Гройсман обвинил Москву в причастности к произошедшему. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, в правительство считает обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

На следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Все это было спецоперацией, чтобы предотвратить реальное покушение на журналиста.