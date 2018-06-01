Зарплата самых высокооплачиваемых специалистов в РФ выросла на 20 процентов

Речь идет о добытчиках сырой нефти, производителях табака и производителях кокса и нефтепродуктов, уточнили в Федеральной службе государственной статистики.

Статистические данные в пятницу публикует RT.

Согласно информации издания, средняя зарплата добытчиков нефти и природного газа увеличилась до 127,4 тысячи рублей. Работники табачной сферы в среднем стали получать 115 тысяч рублей, а производители кокса и нефтепродуктов - 114 тысяч.

Тем временем средняя зарплата по России в марте увеличилась на 12% - до 42,3 тысячи рублей.