Кабмин Армении назначил восемь из десяти губернаторов

Восемь из десяти областных губернаторов были назначены армянским правительством.

Кабинет министр уволил глав Араратской, Котайкской, Ваойцдзорской, Тавушской, Лорийской и Гегаркуникской областей. Ранее премьер Армении Никол Пашинян говорил о том, что в стране следует сменить всех губернаторов.

После ряда кадровых перестановок губернатором Араратской области стал Гарик Саркисян, Котайкской — Романос Петросян, Тавушской — Ваге Галумян. Главой Ширакской области назначен Карен Саруханян, Гегаркуникской – Ишхан Сагателян, Арагацотнской — Ашот Симонян. Руководителем Вайоцдзорской области стал бывший мэр города Вайк Арагац Сагателян, Лорийской области — Грант Маргарян.