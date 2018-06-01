МИД назвал условия возвращения российских офицеров в СЦКК

Москва готова рассмотреть вариант возвращения офицеров Российской Федерации в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня на востоке Украины.

Об этом рассказал заместитель главы российского МИД Григорий Карасин в интервью РБК.

Он отметил, что для этого необходимо выполнить ряд определенных условий: закрепить на Украине на законодательном уровне их юридический статус и гарантии безопасности, утвердить в минской контактной группе положения об СЦКК. Также украинская сторона должна отказаться от требований к российским военным передать свои биометрические и персональные данные при пересечении границы, добавил дипломат.

Помимо этого, нужно возвратить в состав СЦКК представителей самопровозглашенных республик Донбасса, ранее участвующих в его работе.