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11:39   1 Июня 2018
Россия
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Губернаторы готовятся отвечать президенту РФ в прямом эфире

Губернаторы готовятся отвечать президенту РФ в прямом эфире

Во время «Прямой линии» Владимир Путин может связаться с главами регионов по конференц-связи.

Предстоящая 7 июня «Прямая линия с Владимиром Путиным» по формату будет существенно отличаться от предыдущих. В частности, президент в режиме онлайн сможет задать вопрос по поводу того или иного обращения граждан конкретному главе региона или министру в правительстве РФ. В связи с этим администрация президента РФ настоятельно рекомендовала главам регионов смотреть прямую линию на рабочем месте, пишет РБК со ссылкой на свои источники. 

В администрациях глав Московской, Тульской областей и Краснодарского края корреспонденту ИА «Политика Сегодня» рассказали, что и без рекомендаций из Москвы губернаторы всегда следили за общением президента с народом.

«Губернатор, конечно же, будет смотреть «Прямую линию», как это было и в предыдущие годы. Будет непосредственно находиться на связи. В этом году у всех такие требования,  — рассказали в пресс-службе главы Краснодарского края Вениамина Кондратьева.  —  Не скажу, была такая установка из Москвы или нет. Но очень много сообщений о том, что руководитель, вероятно, выйдет на связь». 

В администрации главы Кубани подчеркнули, что власти оперативно реагируют на прозвучавшие вопросы. С некоторыми обращениями жителей к президенту работают уже сейчас, до выхода «Прямой линии».

«Например, был вопрос о качестве дороги на определенном участке. Нельзя сказать, что мы только после обращения начали заниматься этой темой. Второй год в регионе идут масштабные ремонтные работы. В этом году выделено 28 миллиардов рублей только на дорожный ремонт. Была жалоба, выехали посмотрели. Участок отремонтируют быстрее, чем значилось в плане», — рассказали в пресс-службе. 

Пресс-секретарь главы Тульской области Алексея Дюмина сообщила ИА «Политика Сегодня», что специальный мониторинг за тем, с чем жители обращаются в Кремль, не ведется, поскольку эта работа проводится всегда, независимо от «Прямой линии».

«Алексей Геннадьевич на еженедельном оперативном совещании разбирает обращения граждан, это одна из ключевых тем в его работе»,  — сообщила пресс-секретарь Дюмина.   

Губернаторы готовятся отвечать президенту РФ в прямом эфире

После прошлогодней «Прямой линии» многие губернаторы получили лично от президента Путина знаменитую «зеленую папку» — в ней собирались все жалобы жителей конкретного региона, поступившие главе государства.

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Автор: Мария Владимирова
#россия #владимир путин #губернатор #политика #прямая линия
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