Киев отозвал двух дипломатов из органов СНГ

Речь идет о членах Постоянного представительства Украины при координационных институтах СНГ, объяснили в украинском министерстве иностранных дел.

Ведомство уточнило, что страна, хоть и не подписала устав СНГ, до 2014 года полноформатно участвовала в работе уставных органов Содружества. Однако с тех пор представители Киева уже покинули Совет глав государств, Совет глав правительств, Совет глав МИД, а также Исполнительный комитет.

Сейчас начался процесс «ликвидации» Постоянного представительства Украины при координационных институтах Содружества.