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10:08   1 Июня 2018
Россия
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Матвиенко: Важно сделать цифровую среду для детей максимально полезной

Матвиенко: Важно сделать цифровую среду для детей максимально полезной

Вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко опубликовала на официальном сайте верхней палаты блог, в котором говорит о том, что «День защиты детей – повод для каждого родителя задуматься – как он может подготовить своего ребенка ко дню завтрашнему». 

Матвиенко отметила, что поколение, родившееся после 1995 года — это поколение, которое с самого детства использует цифровые технологии. Чтобы помочь таким детям, следует сделать цифровую среду максимально полезной, комфортной и безопасной. В этой связи ожидаемым событием станет утверждение правительством Плана действий до 2020 года в рамках объявленного Десятилетия детства. Этот документ ставит акцент на подготовку детей к жизни в цифровом мире.

Также приоритетным является проект «Цифровая школа». Благодаря ему у детей будут формироваться необходимые навыки — обработка и анализ данных, элементы программирования.

Матвиенко подчеркнула, что сенаторы готовы к активному решению поставленных задач в сотрудничестве с профильными ведомствами.

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Автор: Виктория Разумовская
#дети #матвиенко #совфед #новые технологии #цифровая грамотность
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