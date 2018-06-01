Матвиенко: Важно сделать цифровую среду для детей максимально полезной

Вице-спикер Совфеда Валентина Матвиенко опубликовала на официальном сайте верхней палаты блог, в котором говорит о том, что «День защиты детей – повод для каждого родителя задуматься – как он может подготовить своего ребенка ко дню завтрашнему».

Матвиенко отметила, что поколение, родившееся после 1995 года — это поколение, которое с самого детства использует цифровые технологии. Чтобы помочь таким детям, следует сделать цифровую среду максимально полезной, комфортной и безопасной. В этой связи ожидаемым событием станет утверждение правительством Плана действий до 2020 года в рамках объявленного Десятилетия детства. Этот документ ставит акцент на подготовку детей к жизни в цифровом мире.

Также приоритетным является проект «Цифровая школа». Благодаря ему у детей будут формироваться необходимые навыки — обработка и анализ данных, элементы программирования.

Матвиенко подчеркнула, что сенаторы готовы к активному решению поставленных задач в сотрудничестве с профильными ведомствами.