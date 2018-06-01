Путин поприветствовал участников Международного дня защиты детей

В пятницу, 1 июня, в России отмечается День защиты детей. Глава государства Владимир Путин поприветствовал столичных участников праздника.

Он отметил, что сегодня Москва принимает ребят из разных регионов страны и из-за рубежа. Гостей праздника ждет насыщенная программа и новые знакомства.

Президент обратил внимание, что Российский детский фонд уже много лет подряд организует масштабный праздник. Он способствует воспитанию высоких нравственных и патриотических идеалов, популяризации идеи здорового образа жизни. Кроме того, на празднике реализуются различные «социальные, благотворительные, просветительские проекты».