Амстердам хочет привлечь Киев к ответственности за крушение МН-17

Дело в том, что Украина не закрыла воздушное пространство над юго-востоком страны, а это могло бы предотвратить крушение, заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Дипломат не исключает, что украинское руководство привлекут к ответственности. Хотя правовой базы для этого нет.

Малайзийский Boeing рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур упал на юго-востоке Украины 17 июля 2014 года. Все пассажиры и экипаж судна (298 человек) погибли. Киев обвиняет в причастности к трагедии Москву.