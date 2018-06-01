Цена на нефть упала

Отреагировав на статистику по рекордному уровню добычи нефти в США, цены на нее снизились в пятницу.

Августовские фьючерсы на Brent стали дешевле на 0,1 процента — до 77,48 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI — на 0,24 процента, до 66,88 доллара за баррель.

Среднесуточная добыча сырья в США достигает 10,474 миллиона баррелей в сутки. Такие объемы достигнуты впервые в истории.

За прошлую неделю добыча нефти выросла на 44 тысячи баррелей в сутки. Запасы же снизились на 3,6 миллиона баррелей. В процентном соотношении это составляет 0,8 процента.