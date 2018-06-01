Председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что США собираются использовать все военные средства для того, что осуществить «расширенное сдерживание».

Он встретился со своими коллегами из Южной Кореи и Японии 29 мая. Во время переговоров Данфорд подтвердил непоколебимость Пентагона в вопросах защиты Южной Кореи и Японии в случае необходимости. Кроме того, он заявил о готовности Штатов к обеспечению «расширенного сдерживания» с использованием всех военных средств страны. В частности, традиционных, ядерных сил и средств ПВО.