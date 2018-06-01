США готовы применить все средства для защиты Японии и Южной Кореи — Пентагон
Председатель Комитета начальников штабов ВС США Джозеф Данфорд заявил, что США собираются использовать все военные средства для того, что осуществить «расширенное сдерживание».
Он встретился со своими коллегами из Южной Кореи и Японии 29 мая. Во время переговоров Данфорд подтвердил непоколебимость Пентагона в вопросах защиты Южной Кореи и Японии в случае необходимости. Кроме того, он заявил о готовности Штатов к обеспечению «расширенного сдерживания» с использованием всех военных средств страны. В частности, традиционных, ядерных сил и средств ПВО.