Пекин снизит пошлины на импорт 1,5 тысячи товаров

Китай снизит пошлины на импорт 1,4 тысячи товаров народного потребления. Таким образом, средний уровень тарифов упадет с 15,5 процента до 6,9 процента.

Такие меры благоприятно скажутся на политике открытости Китая. Кроме того, они поспособствуют облегчению доступа на рынок для зарубежных товаров.

Средней тариф на одежду, обувь, спортивные товары и кухонную утварь снизится с 15,9 процента до 7,1 процента. На бытовую технику — с 20,5 процента до 8 процентов. На бытовую химию и косметику — с 8,4 процента до 2,9 процента.