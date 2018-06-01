Следователи проверяют сообщения об инциденте с задержанием инвалида в Москве
По факту задержания инвалида в столице следователи проводят проверку, сообщает ГСУ СК по Москве.
По факту задержания инвалида в столице следователи проводят проверку, сообщает ГСУ СК по Москве.
По предварительным данным, полицейские задержали в столице агрессивного молодого человека. Во время задержания сотрудники полиции применили к нему силу.
Мать задержанного рассказала, что ее сын с детства является инвалидом. С ее слов, сотрудники полиции применили к нему физическую силу, а также продержали его в наручниках более трех часов.
По данным СМИ, задержанный молодой человек страдает аутизмом.
По факту произошедшего следователи проводят проверку.