Столичные власти создадут в Новой Москве пищевое производство‍

Столичные власти выставят на торги участок в Новой Москве, на котором построят пищевое производство.

Москомстройинвест сообщает, что его площадь составит 4 гектара. Участок находится в поселке Рогово.

Сейчас участок свободен от строений и сооружений. Победитель торгов сможет построить на нем пищевое предприятие площадью 76,9 тысяч квадратных метров.

Публичные слушания не требуются, поскольку участок сформирован в соответствии с проектом планировки.