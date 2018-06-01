Украинский депутат признал позор спецслужб Украины в ситуации с Бабченко

Украинский депутат от фракции «Оппозиционный блок» Михаил Добкин заявил, СБУ опозорила страну.

Нардеп выразил недовольство действиями спецслужб Украины, связанными с инсценировкой убийства российского журналиста Аркадия Бабченко.

Добкин выразил сожаление, что правительства нескольких стран, а также международных организаций оказались в роли разыгранных из-за «спектакля СБУ». При этом он отметил, что Украина ничего не выиграла.

Депутат предложил, что действия спецслужб могли быть связаны с попыткой повысить рейтинг украинского президента Петра Порошенко. По мнению Добкина, «спектакль» только его понизил.