В большинстве штатов Мексики объявили ЧП из-за аномальной жары
Мексиканские власти ввели режим ЧП в 22 двух штатах страны из-за аномальной температуры, сообщает национальная служба гражданской обороны.
В ряде штатов температура воздуха достигает 45-50 градусов.
ЧП объявили сразу в 573 муниципалитетах, располагающихся в штатах Кинтана-Роо, Пуэбла, Южная Нижняя Калифорния, Оахака, Мичоакан, Наярит, Чьяпас, Колима, Тамаулипас, Дуранго, Чиуауа, Веракрус, Нижняя Калифорния, Герреро, Коауила, Сан-Луис-Потоси, Синалоа, Кампече, Сонора, Нуэво-Леон, Табаско и Юкатан.
В среду в Мехико была отмечена самая высокая температура почти за 100 лет - воздух разогрелся до 31,7 градусов.