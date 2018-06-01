Режим ЧС введен в Новосибирской области из-за погодной угрозы посевам

В Новосибирской области ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с неблагоприятной ситуацией в агропромышленном комплексе, сообщает РИА «Новости».

Врио главы области Андрей Травников в ходе заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС объявил признать сложившуюся в регионе ситуацию как чрезвычайную и ввести режим ЧС в области.

РИА «Новости» сообщают, что Травников направил распоряжение министерству сельского хозяйства подготовить необходимые документы и создать межведомственный штаб оценке последствий воздействий неблагоприятной погоды.

В свою очередь врио ведомства Евгений Лещенко сообщил, что холодная и дождливая погода в минувшем месяце поставила под угрозы планы полевых работ. Из-за непогоды почва оказалась переувлажнена.