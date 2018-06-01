Трамп заявил, что согласится лишь на «честную сделку» по НАФТА с Канадой

Американский президент Дональд Трамп заявил канадскому премьеру Джастину Трюдо, что согласится лишь на «честную сделку» по Североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), сообщает Белый дом.

В заявлении Трампа говорится, что десятилетиями «игра в торговле» шла не в пользу США.

Американский лидер подчеркнул, что сегодня Трюдо было заявлено, что США либо согласятся на честную сделку, либо не будет никакой сделки.

США с 1 июня ввели пошлины на сталь и алюминий из ряда стран, в том числе из Канады. С Мехико и Оттавой Вашингтон ведет переговоры по актуализации НАФТА.