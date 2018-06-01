Президент Канады не увидел здравого смысла в решении США по введению пошлин

Канада не увидела признаков здравого смысла в решении США ввести пошлины на импорт, заявил премьер Джастин Трюдо.

Накануне СМИ сообщил, что Оттава готовит несколько вариантов, в том числе торговое возмездие в отношении США в случае введения Вашингтоном пошлин на импорт алюминия и стали.

В эфире NBC Трюда сообщил о необходимости верить, что здравый смысл в какой-то момент возобладает в Вашингтоне. По мнению канадского президента, в сегодняшних действиях американской администрации на данный момент нет никаких признаков этому.