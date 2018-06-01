Глава МИД Мексики уведомил Помпео об ответе на американские пошлины

Глава МИД Мексики Луис Видегарай сообщил госсекретарю Майку Помпео об ответных шагах Мехико на введение торговых пошлин.

Видеграй в Twitter сообщил, что вечером четверга пообщался по телефону с Помпео. Он изложил ему несогласие с пошлинами на алюминий и сталь, а также принятые вследствие этого меры.

По его словам, США и Мексика продолжат «близкое и конструктивное» общение, основанное на взаимоуважении.

В четверг сообщалось, что США вводят пошлины на импорт стали и алюминия из Европы, Мексики и других стран. ЕС 1 июня запустит в рамках ВТО юридические процедуры против пошлин.