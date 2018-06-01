В России внедрят блокчейн для ускорения банковских операций

Банковские продукты на блокчейн-платформах появятся в России летом, сообщила зампред Центробанка Ольга Скоробогатова.

Газета «Известия» со ссылкой ЦБ отмечает, что мировые инвестиции в развитие данной технологии возросли в 2,2 раза, составив 2,1 миллиарда. Более трети из них приходится на финансовый сектор.

Введение блокчейна поможет сократить проведение банковских операций, поскольку в России до сих пор существует бумажный документооборот между кредитными организациями.