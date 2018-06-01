Киев приставит охрану к тридцати «потенциальным жертвам спецслужб РФ»

Тридцати проживающим на Украине лицам, за жизнь которых опасаются украинские власти, могут предоставить личную охрану.

Украинский генпрокурор Юрий Луценко заявил, что список людей, которые могут стать «жертвами российских спецслужб» находится в руках СБУ.

Глава ГП отметил, что люди из списка получат надлежащую охрану от тех, кто заказал их убийство. При этом он не уточнил, кто конкретно входит в список.

Во вторник власти Украины заявили о том, что журналиста Аркадия Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке. На следующий день он появился на пресс-конференции СБУ.