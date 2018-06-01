Макрон назвал незаконными американские торговые пошлины
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал незаконным введение США пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС.
Associated Press cсообщает, что французский лидер назвал новые американские пошлины ошибочными и отметил, что сожалеет о действиях Вашингтона.
США с пятницы ввели пошлины на сталь и алюминий из Канады, Мексики и Европы. Глава ЕК Жан-Клод Юнкер сообщил, что ЕС примет ответные меры.
Ранее официальный представитель МВФ Джерри Райс сообщил, что торговые войны приносят убытки странам.