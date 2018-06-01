Абрамович отозвал заявку на британскую инвестиционную визу

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался от идеи получить британскую визу, сообщает Sun со ссылкой на источники.

По информации источников газеты в окружении бизнесмена, Абрамович отозвал заявку на получение новых визовых документов. Sun отмечает, что бизнесмену не потребуется виза, поскольку он получил израильское гражданство.

Накануне издание Bell сообщало, что у Абрамовича возникли сложности с получением британской визы. Источник из окружения бизнесмена пояснил, что Британия не отказывала ему визе и речь идет только о затянувшейся процедуре ее продления.

В свою очередь Daily Telegraph писала, что Абрамовичу для получения новой визы возможно придется объяснить появление его крупного состояния.