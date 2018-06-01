Порошенко исключил капитуляцию Киева в Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко пообещал не допустить капитуляции Киева в Донбассе, сообщается на сайте главы государства.

Порошенко заявил, что как президент и верховный главнокомандующий сделает все, чтобы на Украине наступил мир. При этом он отметил, что мир в стране не означает «капитуляцию российскому врагу».

Также президент Украины заявил, что отвергает две крайности на пути к миру: капитуляцию и военное наступление с многочисленными жертвами среди военных. Порошенко отметил, что пока он возглавляет государство, то не отдаст никому «ни куска украинской земли».