В КНДР заявили о договоренности с Россией о встрече на высшем уровне

В Пхеньяне заявили о достижении договоренностей с Москвой о проведении переговоров на высшем уровне, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

Заявление было опубликовано после визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Северную Корею.

Подчеркивается, что в соответствии с интересами обеих сторон и требованием новой эпохи в текущем году стороны договорились наладить контакт на высоком уровне, в частности - провести встречу глав КНДР и России.

Ранее в Пхеньяне прошла встреча Лаврова и главы КНДР Ким Чен Ына.