Минобороны РФ рассказало о разведактивности у российских границ за неделю

Разведывательную деятельность возле границ Россию за минувшую неделю вели 19 летательных аппаратов, сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».

Согласно данным инфографики, дежурные силы ПВО выполнили восемь вылетов на перехват и сопровождение. Нарушений границ РФ допущено не было.

Также специалисты из США в рамках договора о СНВ и китайские эксперты в рамках соглашения с КНР провели две инспекции.

Неделю назад сообщалось, что с 21 по 25 мая возле воздушных и морских границ находились 14 летательных аппаратов.