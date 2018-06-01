Автомобиль протаранил толпу пешеходов в британском Манчестере

В британском Манчестере автомобиль наехал на толпу пешеходов, сообщает местное управление полиции.

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Инцидент произошел в Траффорд Парке. При наезде по меньшей мере травмы различной степени тяжести получили пять человек.

Правоохранители выясняют, куда нарушитель скрылся на автомобиле. В полиции Великобритании отметили, что инцидент пока не связывают с версией о террористической атаке.

В минувшее воскресенье сообщалось, что в результате массового ДТП в американском штате Луизиане погибли четыре человека. Также пострадали 13 человек, все они были доставлены в больницу.