США ввели пошлины на импорт алюминия и стали в отношении ближайших партнеров

Новые пошлины США на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и ЕС вступают в силу в полночь (8.00 мск), сообщает пресс-служба Белого дома.

С первого июня пошлины для ближайших партнеров США составят 25 процентов на сталь и десять - на алюминий.

Пошлины для других стран действуют с 23 марта. Отсрочку до 1 июня получили Австралия, Бразилия, Канада, , Аргентина, Мексика, а также страны ЕС.

В итоге ближайшим союзникам США – ЕС и партнерам по НАФТА (Мексике и Канаде) не удалось договориться. Утром в четверг было объявлено, что пошлины вступят в силу после неоднократно откладываемых сроков.