В России ужесточены требования к продаже sim-карт

Операторы мобильной связи с июне будут предоставлять услуги только тем абонентам, чьи данные будут подтверждены в системах госорганов.

Соответствующие поправки к закону «О связи» были подписаны президентом РФ в июле минувшего года, отмечают РИА «Новости». Нововведения нацелены на борьбу с нелегальным распространением sim-карт.

Согласно принятым изменениям, мобильной связью смогут пользоваться те абоненты, достоверные сведения о которых будут предоставлены оператору связи и внесены в его систему расчетов. Если внесенные сведения не подтверждаются, оператор обязан приостановить оказание услуг.