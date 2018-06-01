Небензя назвал приоритеты на время июньского председательства РФ в СБ ООН

Центром внимания СБ ООН в июне станет ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке, сообщил постпред РФ при всемирной организации Василий Небензя.

В пятницу председательство в СБ ООН переходит на месяц к России, которая является одним из его пяти постоянных членов.

Небензя отметил, что российские дипломаты намерены провести широкий, комплексный разговор по вышеуказанным темам, поскольку в данных регионах на данный момент зреют многие конфликты. По его словам, подход к «горячим точкам» должен быть всеобъемлющим, а разделенным.

Также постпред РФ напомнил, что ситуация на Ближнем Востоке регулярно обсуждается на сессиях - раз в месяц или реже, однако теперь это будет происходить чаще.