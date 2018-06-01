В Пентагоне предостерегли Дамаск от удара по силам США в Сирии

Атака на силы США и их союзников в Сирии стала бы «плохой идеей», заявил представитель объединенного комитета начальников штабов ВС США Кеннет Маккензи.

В четверг в интервью RT президент Сирии Башар Асад заявил, что поддерживаемые США курдские Сирийские демократические силы остаются единственной проблемой в стране. По его словам, Дамаск готов к переговорам, но в случае провала сирийская армия может применить силу для освобождения своей территории.

Маккензи, комментируя слова Асада, отметил, что любая заинтересованная сторона в Сирии должна понимать, что нападение на американские силы или их партнеров по коалиции станет плохой идеей.