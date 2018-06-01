СМИ: Автомобиль из кортежа Порошенко сбил велосипедиста

В Киеве автомобиль из кортежа украинского президента Петра Порошенко сбил подростка, сообщают местные СМИ.

На улице Григоренко автомобиль Volkswagen наехал на 13-летнего велосепидиста на нерегулируемом пешеходном переходе. Пострадавшего доставили в больницу с переломами руки, ноги и черепно-мозговой травмой.

В правоохранительных органах сообщили, что инцидент произошел с передовой машиной сопровождения. Автомобиль ехал в одном километре от машины, в которой был Порошенко. В свою очередь в администрации Порошенко заявили, что Volkswagen не являлся частью кортежа.