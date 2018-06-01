В МВФ раскритиковали американские торговые пошлины

Торговые войны приносят убытки странам, заявил официальный представитель Международного валютного фонда Джерри Райс.

В среду сообщалось, что ЕС, Мексика и Канада ответят на повышение ввозных пошлин США на сталь и алюминий.

Райс предостерег крупных игроков от «исключительных мер» и указал на необходимость диалога по наиболее важным вопросам. Он выразил сожаление, что напряженность в торговой сфере наблюдается в момент, когда торговля поддерживает экономику мира: впервые за долгое время данная область растет быстрее мирового ВВП.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард на своей странице в Twitter написала, что от проблем в мировой торговле пострадают беднейшие слои населения.