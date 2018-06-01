Кадыров: 94 ребенка заключенных в Ираке россиянок доставят на родину

В Россию из Ирака вернутся 94 ребенка, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Возвращение пройдет в два этапа: из первой группы, состоящей из 49 человек, 25 прибудут в июне. Подготовлены все необходимые документы для пересечения границы.

Глава Чечни сообщил, что вторым этапом станет доставка в страну 45 граждан РФ, рожденных за пределами страны. Для их возвращения потребуется сдача ДНК от родственников, что позволит установить факт гражданства.