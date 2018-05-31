В России недействительны 1,5 миллиона паспортов из-за ошибок

МВД РФ объяснило причины проблем с документами российских граждан: их паспорта могут ошибочно считаться недействительными в базе данных ЕИАС «Российский паспорт».

Об этом сообщает «Коммерсант».

Речь идет по меньшей мере о 1,5 миллионах удостоверений личности россиян. В результате люди сталкиваются с рядом сложностей, наиболее неприятная из них — отказ в предоставлении банковских услуг. В МВД РФ сообщили, что сбой в системе случился ранее из-за объединения баз данных.