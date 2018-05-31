Я работаю с 12 лет: Михалков прокомментировал свои доходы за прошлый год

Председатель российского Союза кинематографистов, режиссер Никита Михалков, который ранее задекларировал доход за прошлый год в размере более 529 миллионов рублей, объяснил появление такой суммы в своей декларации.

Режиссер объяснил такую цифру востребованностью его мастер-классов и высокими сборами в прокате последних кинолент студии «ТРИТЭ».

«Я работаю с 12 лет, то есть более шестидесяти. Мои мастер-классы за рубежом стоят от 20 до 35 тысяч долларов», — заявил он.

В среду на официальном сейте мэрии Москвы появились сведения о доходах руководителей государственных учреждений, которые подведомственны департаменту культуры российской столицы. Михалков задекларировал заработок за минувший год в размере свыше 529 миллионов рублей. Его декларация о доходах насчитывает 56 страниц.