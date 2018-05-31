Юнкер призвал ЕС восстанавливать контакты с РФ

Странам Европейского союза стоит налаживать контакты с Москвы, несмотря на существующие противоречия.

Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он отметил необходимость улучшения отношений с Москвой, несмотря на существующие противоречия. Он отметил, что вся территория Евросоюза — это примерно 5,5 миллиона квадратных километров, а Россия — это 17,5 квадратных метров.

Юнкер напомнил, что у сторон до сих пор остается много сфер, в которых можно продолжать сотрудничать.