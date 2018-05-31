Путин обсудил с главой Новгородской области развитие региона

Российский лидер Владимир Путин обсудил в четверг с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным социально-экономическое развитие региона.

В свою очередь чиновник доложил президенту о результатах, которые были достигнуты в регионе. Он отметил,что на момент начала работы нового руководства в области нормальных дорог было 26%, однако благодаря поддержке руководства страны на конец года их было уже 35%.

При этом, Никитин отметил, что в регионе все еще высокий показатель по статистике смертности людей на дорогах.