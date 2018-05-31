Захарова считает, что у истории с журналистом Бабченко мог быть иной финал

Журналист Бабченко, инсценировку смерти которого подстроили украинские силовики, вероятно, сам не понял, что с ним произошло и что у истории его разработки местной спецслужбой могли быть и другие варианты исхода.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook. Вероятно, отметила она, журналист ожидал получить от СБУ прибыль, но в результате силовики использовали его в своих целях.