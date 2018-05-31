Малайзия не пошла на поводу у провокаторов и сняла вину с России за крушение Boeing
Министр транспорта Малайзии Энтони Лок назвал бездоказательными предварительные выводы Совместной следственной группы (JIT), расследующей трагедию в Донбассе.
Позиция министра транспорта Малайзии вызывает уважение у первого замглавы комитета по международным отношениям Совета Федерации Владимира Джабарова.
«Не пошел на поводу у провокаторов», - заметил сенатор в разговоре с ИА «Политика Сегодня».
Провокаторы - это Совместная следственная группа (JIT), расследующая трагедию лета 2014 года в Донбассе. Дело взялись вести представители Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины. Делегатов от Малайзии, несмотря на то, что ее компании принадлежал разбившийся борт, в группу приняли только через несколько месяцев после старта следствия. Предварительный вывод JIT - к крушению имеет отношение Россия. Доказательства тому - снимки из соцсетей «Бука», который якобы сделаны тем же летом в Донбассе. Такой результат трех с половиной лет работы страну, потерявшую 43 граждан, не удовлетворил.
«Ответственные за расследование не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию», - цитирует Лока ChannelNews Asia.
«Мы с самого начала говорим, что те доказательства, которые они (JIT) якобы имеют, они нам не предъявлены. Наши доказательствами они не пользуются, и никаких записей украинских диспетчеров не предоставили для ознакомления. Такой скоропалительный ответ в преддверии ЧМ-2018 просто пополнил копилку антироссийских провокаций», - уверен Джабаров.
Окончательный отчет JIT планирует опубликовать в июле, в разгар ЧМ-2018. Как добавил сенатор, у следователей теперь есть два варианта - заняться полноценным расследованием:
«И чем дальше, тем больше будет понятно, что Россия здесь ни при чем. Что Украина настойчиво пытается отвести вину от себя».
Либо заставить Малайзию отказаться от своих слов.
«Могу предположить, что на министра транспорта теперь будут оказывать давление. Надеюсь на его политическую порядочность», - заключил Джабаров.