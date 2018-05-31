Министр транспорта Малайзии Энтони Лок назвал бездоказательными предварительные выводы Совместной следственной группы (JIT), расследующей трагедию в Донбассе.

Позиция министра транспорта Малайзии вызывает уважение у первого замглавы комитета по международным отношениям Совета Федерации Владимира Джабарова.

«Не пошел на поводу у провокаторов», - заметил сенатор в разговоре с ИА «Политика Сегодня».

Провокаторы - это Совместная следственная группа (JIT), расследующая трагедию лета 2014 года в Донбассе. Дело взялись вести представители Нидерландов, Бельгии, Австралии и Украины. Делегатов от Малайзии, несмотря на то, что ее компании принадлежал разбившийся борт, в группу приняли только через несколько месяцев после старта следствия. Предварительный вывод JIT - к крушению имеет отношение Россия. Доказательства тому - снимки из соцсетей «Бука», который якобы сделаны тем же летом в Донбассе. Такой результат трех с половиной лет работы страну, потерявшую 43 граждан, не удовлетворил.

«Ответственные за расследование не имеют права просто взять и указать пальцем на Россию», - цитирует Лока ChannelNews Asia.

«Мы с самого начала говорим, что те доказательства, которые они (JIT) якобы имеют, они нам не предъявлены. Наши доказательствами они не пользуются, и никаких записей украинских диспетчеров не предоставили для ознакомления. Такой скоропалительный ответ в преддверии ЧМ-2018 просто пополнил копилку антироссийских провокаций», - уверен Джабаров.

Окончательный отчет JIT планирует опубликовать в июле, в разгар ЧМ-2018. Как добавил сенатор, у следователей теперь есть два варианта - заняться полноценным расследованием:

«И чем дальше, тем больше будет понятно, что Россия здесь ни при чем. Что Украина настойчиво пытается отвести вину от себя».

Либо заставить Малайзию отказаться от своих слов.