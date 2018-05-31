Германия считает американские пошлины незаконными

Берлин считает незаконными шаги США по повышению пошлин на сталь и алюминий для стран Европейского союза.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Германии Хайко Маас.

«С нашей точки зрения, односторонние меры американцев незаконны», — приводит слова Мааса рассылка германского внешнеполитического ведомства.

Ранее власти Соединенных Штатов сообщили, что вводят пошлины в отношении ввозимых в страну стали и алюминия из Европы, Канады, Мексики и Южной Кореи и ряда других государств. за исключением Аргентины. Новые меры вступят в силу в ночь на пятницу, 1 июня.